Кишинёв, , 15:24 — REGNUM Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила запретить трансляцию на территории республики новостей и информационно-аналитических программ из стран, которые на ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе и из России. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Цензура © ИА REGNUM

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Сообщается, что исключение сделано для программ, если они произведены в Евросоюзе, США и Канаде. На показ художественных фильмов и развлекательных передач запрет не распространяется.

По данным пресс-службы, комиссия также наделила Совет по телерадиовещанию, пока действует чрезвычайное положение, штрафовать телеканалы и радиостанции, которые нарушают предписания насчет новостных передач. Штраф может достигать 70 тыс. леев (до $3,8 тыс.). Также может быть отозвана лицензия на вещание.

Напомним, в Молдавии после начала Россией на Украине спецоперации по защите Донбасса, ввели на 60 дней режим ЦП. Он позволяет регулировать пересечение границы, вводить комендантский час, а также запрещать массовые собрания людей. Также этот режим вводит цензуру в СМИ.

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