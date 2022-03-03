Ярославль, 3 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Ярославле на одной из центральны улиц введут одностороннее движение. Об этом сообщает мэрия города.

City-yaroslavl.ru Новая схема движения

Речь идёт об участке улицы Володарского от перекрестка с улицей Большой Октябрьской до выезда на улицу Которосльная Набережная. Введение одностороннего движения обосновали тем, что там необходимо увеличить пропускную способность и избежать конфликтных ситуаций. Новые правила начнут действовать с 22 марта 2022 года.