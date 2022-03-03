Москва, 3 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Как обычно при любых стрессовых ситуациях участники продовольственного рынка начинают подогревать ажиотаж, в расчете на увеличение продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Капитал» Виктор Шахурин.

Продукты

«Российский экспорт продовольствия действительно значителен, особенно по ряду позиций, для производства которых внутри страны не очень подходят условия. Но ожидать реальных перебоев с поставками никаких оснований нет.

Во-первых, основной импорт идет из тех стран, которые к санкциям не присоединились и вряд ли присоединятся, учитывая важность для ни российского рынка.

Во-вторых, даже США и ЕС в своих санкциях пока продовольствие в списки запрещенных товаров не включили.

Кроме того, по ряду позиций, в частности, рыбной продукции, западные регионы России зависимы от импорта по той простой причине, что оттуда привезти рыбу просто дешевле в силу географической близости, чем с российского Дальнего Востока.

Но изменение рыночной конъюнктуры в свете санкций вполне способно перенаправить эту продукцию на российский рынок.

А вот цены на продовольствие вырастут. Не только и не столько за счет того, что курс рубля к основным валютам мировой торговли упал, но и по причине ухудшения ситуации на продовольственном рынке в целом.

В частности, из-за боевых действий на Украине судоходство в Черном и Азовском морях практически прекращено, проведение весеннего сева ни дальнейших полевых работ на Украине также под вопросом.

А Украина с Россией совокупно занимают более трети мирового рынка зерновых. И рост цен на зерно затронет и другие сегменты рынка продовольствия», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне риска из-за санкций ЕС и США оказались такие импортные продукты питания как кофе, чай, какао и цитрусовые.

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