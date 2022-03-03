Ханты-Мансийск, , 15:21 — REGNUM В Югре за сутки на 3 марта госпитализировали 97 больных с COVID-19, 1534 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1077 новых случаев заражения коронавирусом, на 312 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 3 марта является Нефтеюганск — 195.

С начала пандемии в Югре к 3 марта насчитывается 195 846 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 167 765 пациентов, 2390 скончались (на 10 пациентов больше, чем днём ранее).

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