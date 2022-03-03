Москва, 3 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Российский турбизнес может переориентироваться на развитие и поддержку внутреннего туризма с фрагментарным развитием въездного потока из нейтральных иди дружественных стран, например Индии, Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила профессор, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса финансового университета Татьяна Розанова. Так она прокомментировала вопрос о том, как внешнеполитическое обострение отразится на положении российского туристического бизнеса.

Russkiydom.su Туризм

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«В первую очередь все это ведет к ограниченным возможностям в сфере выездного и въездного туризма, крупным финансовым потерям у туроператоров выездного туризма, у авиаперевозчиков. Практически происходит остановка деятельности у тех компаний, которые специализировались на конкретных международных направлениях; разрушение партнерских отношений с зарубежными партнерами. В зависимости от развития ситуации возможны угрозы со стороны международных гостиничных сетей — отзыв франшиз, разрыв договорных отношений с собственниками гостиничных предприятий, — сказала Розанова. — В этих условиях возможна переориентация туристского бизнеса на развитие и поддержку внутреннего туризма с фрагментарным развитием въездного потока из нейтральных иди дружественных стран, например Индии, Китая».

Как пояснила эксперт, «будет непросто», но это шанс для развития разных видов внутреннего туризма: автотуризма, агротуризма и прочего.

«Это импульс для активизации работы по туристскому территориальному проектированию, созданию турпродуктов территорий с учетом их уникальных особенностей, кросс-региональная координация и синхронизация, — сказала Розанова. — Возможность активизировать работу в тех 11 приоритетных территориях, которые определены национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкций для туристических поездок российским гражданам доступны Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств.