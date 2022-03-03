3 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Мы находимся под перекрестным огнем крупных геополитических игроков, НАТО расширяется на восток, и России это нравится всё меньше и меньше, сказал Виктор Орбан. Премьер-министр пояснил, что возможность достичь мира есть, русские требуют того же, что и раньше: как только военное превосходство окажется на стороне русских, начало переговоров будет лишь вопросом времени.

Бела Ковач, , 15:55 — REGNUM



Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русские перекраивают карту безопасности континента, и их видение политики безопасности заключается в том, что Россия должна быть окружена нейтральной зоной, чтобы они чувствовали себя в безопасности», — сказал Виктор Орбан.

Премьер-министр сказал, что «РФ находится под перекрестным огнем крупных геополитических игроков, НАТО постоянно расширяется на восток, и России это нравится всё меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете, и НАТО должно не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили, поэтому решили получить их на войне».

По словам Орбана, реальность достичь мира есть, русские требуют того же, что и раньше: «Как только военное превосходство окажется на стороне русских, начало переговоров будет лишь вопросом времени». Он сказал, что «Венгрия является стороной мира, что в наших интересах не вступать в войну, а сторонам как можно скорее договориться и иметь мир, и мы не должны втягиваться в этот конфликт».

Как он напомнил, «он уже связывался с Путиным и китайскими лидерами в 2009 году в рамках подготовки к выборам, чтобы после победы 2010 года они могли начать межправительственные переговоры о партнерстве». Он добавил, что «до недавнего времени венгерско-российские отношения были сбалансированной и справедливой системой. С началом войны возникла новая ситуация и для Венгрии. В этой новой ситуации цели и интересы Венгрии должны быть пересмотрены».

Жак-Луи Давид. Представитель интересов народа. 1794

Что касается санкций, то «мы не будем накладывать вето, мы не будем мешать ЕС вводить санкции против России». Единство ЕС сейчас имеет первостепенное значение. Что касается двусторонних отношений, то «одно можно сказать наверняка: Россия будет существовать и после войны. А интересы у Венгрии и Евросоюза будут и после войны. Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими».

Орбан пояснил, отметив, что «это касается и инвестиций в Пакш, потому что если Пакша не будет, то российского газа придется покупать больше и еще дороже».