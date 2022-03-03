Чита, , 15:20 — REGNUM В рамках подготовки к пожароопасному сезону КГСАУ «Забайкаллесхоз» продолжает укомплектование штата в районах края. В настоящий момент набор на временную работу выходит на завершающий этап. Общее количество вакантных мест было 1 056, приняты 888 человек, вакантными остались еще 168 мест. По словам специалистов, кандидаты на эти места уже подобраны. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Лесной пожар Federal Emergency Management Agency

Мастер Агинского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» Ирина Доржиева рассказала об организации работы в Агинском районе.

«В первую очередь, рассылали объявления в СМИ, социальные сети — вайбер, вотсап. И, конечно же, активно сотрудничали с нашим центром занятости, подавали о наличии вакансий, в ответ — к нам направляли людей на прием. Сейчас штат почти укомплектован, лесохозяйственные работы начаты.

Остались вакансии на водителей, но кандидаты на эти места уже есть. Надо сказать, что к нам охотно идут устраиваться на работу, поскольку в этом году нам повысили заработную плату. В январе наши сотрудники уже получили повышенную оплату. Думаю, что проблем с укомплектованием у нас не возникнет», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Забайкальский край получил финансирование на охрану лесов от пожаров на 621 миллион рублей больше. Поскольку регион исполняет переданные федеральные полномочия, численность сотрудников КГСАУ «Забайкаллесхоз» определяется в соответствие с выделенными субвенциями и принятыми Рослесхозом нормами. Кроме того, сотрудникам Забайкаллесхоза предусмотрена и региональная выплата.

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