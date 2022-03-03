Лондон, 3 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России. Об этом 3 марта сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

Morio Формула-1

Ранее сообщалось, что «Формула-1» отменила проведение российского этапа в 2022 году. Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года.

Гран-при России должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года.

Напомним, Гран-при России проводится с 2014 года. Этапы принимал автодром в Олимпийском парке в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля «Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.