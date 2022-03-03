Эль-Хасака, Сирия, 3 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Военные США, при поддержке курдского ополчения «Сирийских демократических сил» организовали вывоз сотен беженцев из Сирии в Ирак. Об этом 3 марта сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

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По их данным, беженцы были вывезены из лагеря Хан-эль-Джебель в провинции Хасака через пограничный переход Аль-Валид на территорию Ирака.

Источники отмечают, в Ирак были вывезены члены семей боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Оккупационные силы и курдские ополченцы организовали движение более 200 автомобилей, автобусов и грузовиков, чтобы перевезти сотни заключенных из лагеря беженцев Хан-эль-Джабаль из числа членов семей террористов в Ирак через незаконный Аль-Валид», — сообщил источник издания.