Иркутск, 3 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области 3 марта потребовала от регионального министерства образования ограничить использование учениками мобильной связи в школе. Об сообщает сайт надзорного органа.

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Учреждения должны будут принять локальные правовые акты для ограничения детей от негативной информации.

«Указанный шаг, прежде всего, вызван рисками нарушения психики и коммуникативных способностей у детей, а также их вовлечения посредством сети «Интернет» в противоправную деятельность, аутодеструктивное поведение», — пояснили прокуроры. Нормативные акты об ограничении использования телефонов приняли более 73% школ Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение ложной информации о происходящем на Украине побили все мыслимые антирекорды, считает Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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