Уфа, 3 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. 44 гидропоста установили на 26 реках в Башкирии в рамках работы по подготовке к паводкоопасному периоду. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Отмечается, что в республике ожидается активное снеготаяние. Для оперативного предупреждения и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период половодья специалисты отладили работу системы мониторинга и прогнозирования гидрологических рисков, на 26 реках было установлено 44 гидропоста.

Сообщается, что прошлым летом была осуществлена расчистка русел рек и проведены берегоукрепительные работы. В регионе уже заключили договора на взрывные работы. 3 марта в Башкирии прошел смотр сил и средств для проверки к действиям по предназначению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 апреля 2021 года в Башкирии оставались подтопленными 432 приусадебных и придомовых участка.