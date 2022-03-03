Рязань, , 15:22 — REGNUM В Рязанской области за истекшие сутки выписали после выздоровления 1 019 граждан, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в федеральном оперативном штабе. Направлены в больницы 56 новых ковид-пациентов, зарегистрировано восемь летальных исходов.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего в Рязанской области выявлено 103 792 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 89 288 человек, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, 3 061 пациент.

В оперативной рабочей группе правительства региона отметили, что показатель охвата тестированием на COVID-19 составляет 310,35 на 100 тысяч населения.