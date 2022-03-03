Москва, , 15:14 — REGNUM Официально ЦБ РФ мотивировал свое решение о введении 30%-ной комиссии мотивировано необходимостью обеспечить банкам равные условия с брокерами. Это делается не только для защиты конкуренции, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Валюта Ivar Husevåg Døskeland

«Конечно, в банках спреды между ценой покупки и ценой продажи значительны, но 30% они всё-таки не достигают, и получается, что в этой ситуации банкам создаются конкурентные преимущества перед брокерами.

Брокеры в свою очередь из-за остановки торгов на большинстве секций бирж и без того несут убытки, также как и из-за отсутствия рыночной оценки активов своих и клиентских.

Но, вероятно, реальной целью данной меры является стремление стабилизировать биржевой курс национальной валюты.

Поскольку граждане, кинувшиеся в панике скупать доллары, могли бы на эмоциях начать покупать валюту и на бирже, причем многие предпочли бы ее вывести и получить в наличной форме.

Это ещё больше дестабилизировало бы ситуацию на бирже и ситуацию с достаточностью наличной валюты у банков.

На курс же рубля к основным валютам это вряд ли серьезно повлияет, поскольку ограничения касаются только физических лиц, а на валютном рынке господствуют, тем более сейчас — юридические лица», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке иностранной валюты на бирже.

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