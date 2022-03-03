Париж, , 15:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявит свою кандидатуру на президентских выборах в пятницу, 4 марта, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Согласно полученным данным, заявление главы государства будет оформлено в виде письма к французам, которое будет опубликовано в региональной прессе.

Эммануэль Макрон также решил отменить вакцинный пропуск с 14 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Франции на Украине заработало во Львове. Об этом сообщил посол Франции в своем аккаунте в Twitter.

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