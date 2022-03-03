Москва, , 15:11 — REGNUM Начавшие русофобскую кампанию действуют по одному и тому же сценарию, что указывает на заранее спланированные действия, режиссёром которого мог стать правая рука президента Украины Владимира Зеленского концертный директор студии «95 квартал» Мика Фаталов. Об этом сообщает телеграм-канал «Сорок сороков».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, общественники перечислили украинских артистов, которые участвуют в этом спектакле. Среди них популярный у молодёжи певец Макс Барских, лидер «Океана Эльзи» Святослав Вакарчук, Иван Дорн. Все они пишут в Instagram посты и прикладывают видеообращения с содержанием практически под копирку.

На след Зеленского указывает то, что его помощник Фаталов напрямую работает с этими артистами.

«За эту русофобскую пропаганду каждый получил от 500 тысяч до 1 млн евро», — пишут авторы телеграмм-канала.

По мнению активистов, Фаталов спланировал три волны, которые сейчас все видят на страницах артистов в соцсетях. Первая — самая мягкая, затем идут обращения к матерям России и Белоруссии, третья — в стиле «уматывайте с нашей земли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на созданном Комитетом защиты национальных интересов России сайте «Предатели» обновился список в разделе «Враги».

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