Кабул, 3 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока в Афганистане объявило, что женщины без хиджаба не будут допускаться в министерства. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Scoopnest.com Хиджаб

В циркулярном письме министерства, копия которого была предоставлена средствам массовой информации, говорится, что все сотрудники-женщины должны носить хиджаб, и что их офисы должны быть отделены от офисов мужчин.

В письме говорится, что сотрудники-мужчины в своей внешности должны следовать традициям пророка и совершать молитвы коллективно.

В циркуляре ведомства также отмечено, что в каждом министерстве должен быть назначен комитет для проверки государственных учреждений на соответствие с новым приказом министерства.

Хотя приказ и издан, женщины пока ещё не допущены к работе.