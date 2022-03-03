Владимир, , 15:11 — REGNUM Во Владимирской области развлекательным заведениям и предприятиям общепита разрешили работать по ночам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Кафе и ресторанам, ночным клубам, барам и боулинг-клубам разрешено работать в период с 01:00 до 06:00, проводить дискотеки, танцевальные программы и конкурсы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, посетителям этих заведений больше не нужно предъявлять QR-коды и справки и вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании. Также сняты ограничения по заполняемости заведений.

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