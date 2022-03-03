Кишинёв, , 15:12 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Молдавию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел.

Энтони Блинкен

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По данным ведомства, визит продлится с 5 по 6 марта. Его пример президент республики Майя Санду. Также Блинкен встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и министром иностранных дел Николаем Попеску.

Сообщается, что с госсекретарём планируется обсудить помощь Молдавии, в которую устремился основной поток беженцев с Украины. Будут также обсуждаться вопросы поддержки Вашингтоном «демократических процессов, суверенитета и территориальной целостности» Молдавии.

Стоит отметить, после начала спецоперации на Украине по защите Донбасса в Молдавию уже приезжали генсек ОБСЕ Хельга Шмид, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар ЕС по политике соседства и вопросам расширения Оливер Вархели. Также 3 марта в республику должны прибыть министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и европейский комиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич.

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