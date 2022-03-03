Москва, , 15:08 — REGNUM Вероятно, кредитные каникулы, потому и называются «каникулами», что по свой сути соответствуют отдыху, после которого требуется большее включение и наверстывание того, что пропустил за время фактического бездействия, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Во время кредитных каникул, при согласовании с кредитной организацией, выдавшей займ, и на основании подписанного дополнительного соглашения к основному (кредитному) договору, как правило, не начисляются штрафные санкции и временно (в течение срока, прописанного в допсоглашении) можно не вносить ежемесячные платежи.

По новому законопроекту, который рассматривается в настоящий период в Госдуме, кредитные каникулы могут быть предоставлены российским гражданам по всем видам кредитов до 31 декабря 2022 года.

Обычно процедура получения кредитных каникул требует от заемщика предоставления в банк-кредитор заявления по установленной форме, документов о подтверждении своей текущей занятости в виде копии трудовой книжки, копии приказа об изменении условий труда, уведомлении о сокращении, увольнении, расторжении трудового договора, наступлении нетрудоспособности или иных аналогичных случаев.

В ситуации с ипотекой, когда приобретенный объект находится в залоге у банка-кредитора, по обыкновению, дополнительно требуется копия страхового полиса с оплаченной квитанцией.

Кредитная организация рассматривает документы и принимает решение. Обычно сроки составляют до 7−10 дней, после чего нужно подписать соответствующее дополнительное соглашение о реструктуризации долга, то есть о его изменении.

Принятие нового законопроекта о кредитных каникулах должно будет, вероятно, упростить процедуру рассмотрения банками таких заявок и свести отказы в предоставлении отсрочек к минимуму.

Такая передышка дает определенное послабление в настоящих условиях, если резко сократились доходы и исчезли возможности по выплате ежемесячных кредитных платежей.

Для ипотеки это особенно важно, так как зачастую ипотечные взносы даже в обычное время могут «съедать» самую значительную часть семейного бюджета.

Если ситуация с доходами не изменилась или изменилась незначительно, то такими каникулами пользоваться, пожалуй, не стоит, так как проценты по кредиту все равно продолжают начисляться, и обязанность их уплаты заемщиком переносится в конец срока. Ответственность по уплате всей суммы основного долга с заемщика также не снимается», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября внесло в Госдуму правительство РФ.

Читайте также: Законопроект о кредитных каникулах для граждан внесен в Госдуму