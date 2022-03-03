Москва, 3 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вероятно, кредитные каникулы, потому и называются «каникулами», что по свой сути соответствуют отдыху, после которого требуется большее включение и наверстывание того, что пропустил за время фактического бездействия, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Во время кредитных каникул, при согласовании с кредитной организацией, выдавшей займ, и на основании подписанного дополнительного соглашения к основному (кредитному) договору, как правило, не начисляются штрафные санкции и временно (в течение срока, прописанного в допсоглашении) можно не вносить ежемесячные платежи.

По новому законопроекту, который рассматривается в настоящий период в Госдуме, кредитные каникулы могут быть предоставлены российским гражданам по всем видам кредитов до 31 декабря 2022 года.

Обычно процедура получения кредитных каникул требует от заемщика предоставления в банк-кредитор заявления по установленной форме, документов о подтверждении своей текущей занятости в виде копии трудовой книжки, копии приказа об изменении условий труда, уведомлении о сокращении, увольнении, расторжении трудового договора, наступлении нетрудоспособности или иных аналогичных случаев.

В ситуации с ипотекой, когда приобретенный объект находится в залоге у банка-кредитора, по обыкновению, дополнительно требуется копия страхового полиса с оплаченной квитанцией.

Кредитная организация рассматривает документы и принимает решение. Обычно сроки составляют до 7−10 дней, после чего нужно подписать соответствующее дополнительное соглашение о реструктуризации долга, то есть о его изменении.

Принятие нового законопроекта о кредитных каникулах должно будет, вероятно, упростить процедуру рассмотрения банками таких заявок и свести отказы в предоставлении отсрочек к минимуму.

Такая передышка дает определенное послабление в настоящих условиях, если резко сократились доходы и исчезли возможности по выплате ежемесячных кредитных платежей.

Для ипотеки это особенно важно, так как зачастую ипотечные взносы даже в обычное время могут «съедать» самую значительную часть семейного бюджета.

Если ситуация с доходами не изменилась или изменилась незначительно, то такими каникулами пользоваться, пожалуй, не стоит, так как проценты по кредиту все равно продолжают начисляться, и обязанность их уплаты заемщиком переносится в конец срока. Ответственность по уплате всей суммы основного долга с заемщика также не снимается», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября внесло в Госдуму правительство РФ.

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