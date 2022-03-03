Вашингтон, 3 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. По данным Ассоциации союзников военного времени, Соединённые Штаты эвакуировали только около 3% своих афганских союзников, подавших заявки на получение специальных иммиграционных виз, в результате чего в стране осталось около 78 000 человек.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

В докладе говорится, что союзники США в Афганистане находятся в отчаянном положении. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

По сообщению BBC, на момент вывода американских войск из Афганистана в августе около 81 000 афганцев подали заявки на получение визы. Согласно отчёту, хотя десятки тысяч афганцев были эвакуированы в последние хаотичные дни присутствия США, только 83 000 из них обратились за специальными иммиграционными визами.

Выводы доклада по итогам интервью с 4000 заявителей на получение специальной иммиграционной визы показывают, что они сталкиваются с преследованиями и лишениями при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Почти 30% этих заявителей сообщили, что в течение шести месяцев, прошедших с момента вывода американских войск, они провели некоторое время под арестом, а 52% заявили, что их допрашивали.

В отчёте говорится, что 88% этих людей не имеют работы, а 94% сообщили об экономических проблемах.

Более 70% сказали, что им было нечего есть по крайней мере в один день за последний месяц, и почти 20% сообщили, что за последний месяц подобное случалось десять раз.

Ким Стафири, один из основателей Ассоциации союзников военного времени, говорит, что другим западным правительствам удалось вывести своих афганских партнёров из Афганистана с меньшими потерями.

«Другие страны сделали это, — спрашивает он. — Почему же мы не смогли?»

В докладе выражается одобрение США за эвакуацию десятков тысяч афганцев в августе, но говорится, что «мы никогда не должны забывать о тех, кто остался».

Также отмечается, что, несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют воздушное пространство Афганистана, Соединённым Штатам необходимо предпринять дополнительные шаги для устранения административных барьеров на пути безопасного вывоза афганских союзников, включая финансирование большего количества чартерных рейсов и ускорение процесса выдачи виз.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена подверглось резкой критике за уход США из Афганистана. Члены Конгресса США и группы защиты беженцев говорят, что Белый дом не смог спланировать массовую эвакуацию афганцев, которые рисковали своей жизнью ради американцев.