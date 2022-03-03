Орск, Оренбургская область, , 15:05 — REGNUM На территории города Орска Оренбургской области 4 марта вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба гоадминистрации.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

Причиной для объявления спецрежима стали ухудшающиеся погодные условия. В ближайшие сутки ожидается усиление ветра, сильный снег и дождь.

С утра 4 марта до 7 марта службы экстренного реагирования, коммунальные и дорожные предприятия, сетевые организации переходят в режим повышенной готовности.

Стоит отметить, в восточных и центральных районах прогнозируют ветер с порывами до 22 метров в секунду и сильные осадки в виде мокрого снега.