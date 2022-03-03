Иркутск, , 15:05 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 3 марта, взял под особый контроль ситуацию на потребительском рынке региона. Об этом он сообщил на своей странице в instagram.

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«Многие опасаются, что из-за внешне-политической ситуации с полок магазинов исчезнут продукты и товары первой необходимости. Вчера, когда был в Вихоревке, зашел в один из сетевых супермаркетов. Поговорил с местными жителями, с коллективом. Никакого ажиотажа нет. Продукты — в достаточном количестве», — информирует глава Приангарья.

Что касается цен, то, по словам губернатора, с 1 марта по 31 июля федеральные торговые сети, которые работают на территории Приангарья региона, минимизировали наценку на продовольственные товары первой необходимости.

«Поручил службе потребрынка региона ежедневно мониторить ситуацию. Специалисты следят за запасами основных товаров, спросом на них. Сейчас ситуация в торговых точках стабильная. Причем я говорю как о крупных супермаркетах, гипермаркетах, так и о магазинах «у дома». В любом случае контролируем все», — успокоил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в instagram развеял беспокойство граждан по поводу дефицита лекарств в аптеках и медучреждениях области.

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