Архангельск, , 15:03 — REGNUM В Соломбальском округе Архангельска на автобусной остановке умер 30-летний мужчина, сообщает Служба 112.

Остановка Сообщество «Кострома. Первый квартал»

Накануне в 12.37 в Службу-112 обратился архангелогородец и сообщил о том, что на остановке на площади Терёхина лежит мужчина без движения. С его слов, позвонить на номер 112 его попросила кондуктор автобуса: женщина обратила внимание, что молодой человек был на остановке в помутнённом состоянии и в прошлый рейс.

Когда скорая приехала на место, то врачам оставалось лишь констатировать смерть молодого мужчины.

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