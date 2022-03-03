Ульяновск, 3 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Ульяновске осуждён бывший начальник исправительной колонии. Его признали виновным в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал экс-начальник исправительной колонии № 8. Следствие установило, что 21 октября 2021 года в здании исправительной колонии в Заволжском районе Ульяновска он получил взятку в виде наручных часов марки Tissot стоимостью 52 тыс. рублей.

«За незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осуждённому», — говорят в управлении.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Суд признал его виновным, назначив три года колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишён права занимать ряд должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога транспортного учебного заведения. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки.

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