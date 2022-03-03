Нальчик, , 15:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации смертельного восхождения на Эльбрус. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек, обвиняются организатор похода и четверо проводников, сообщили 3 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Альпинисты Цитата из к/ф «Эверест» реж Бальтасар Кормакур. 2015. США, Великобритания, Исландия

Напомним, 23 сентября 2021 года при восхождении на западную вершину горы Эльбрус попала в пургу группа туристов из шестнадцати человек. В результате погибли пятеро туристов, еще девять человек получили различные травмы.

Как было установлено в ходе следствия, организовал поход один из обвиняемых, разместив объявление в сети интернет. Он же подобрал инструкторов-проводников, которые за денежное вознаграждение должны были сопровождать группу на маршруте. Выразили желание подняться на Эльбрус 20 человек. От каждого организатор получил от 31 до 39 тыс. рублей. Позже от восхождения отказались четверо человек.

При этом, по условиям Классификатора маршрутов на горные вершины, маршрут восхождения на Эльбрус с юга имеет категорию трудности «1 Б» и в походе на каждого гида должны были приходиться по трое туристов. По факту же четверо инструкторов сопровождали 16 человек. Причем их квалификация не соответствовала условиям, предъявляемым к инструкторам-проводникам по альпинизму и горному туризму.

При организации туристического похода не были учтены ни погодно-климатические особенности, ни готовность группы к восхождению, в том числе уровень подготовки, состояние амуниции и здоровья. В итоге погибли пять туристов. В настоящее время СКР направил уголовное дело на утверждение обвинительного заключения.

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