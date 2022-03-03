Москва, , 15:01 — REGNUM В данный момент в России происходят такие геополитические события, которых, пожалуй, в этом столетии ещё не было. Естественно это напрямую отражается на российской валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестор, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов.

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«Бешеная волатильность и скачки на десятки процентов в день! Паника у населения и новые ценники в магазинах. Что делать в такой момент?

ЦБ РФ в данный момент делает всё, чтобы остановить панические покупки и продажи, а также спекуляцию.

Торги на Мосбирже и СПБ закрыты, а для «торговцев» валютой временно введена комиссия в 30% при покупке на бирже. Надо обратить внимание на то, что комиссия введена только для операций на бирже.

В банках и коммерческих обменниках это предписание не действует. Думаю, что это носит, действительно, временный характер на период больших колебаний.

Текущая ситуация не лучшее время для спекуляций, а, следовательно, предписание ЦБ скорее во благо, чем во вред.

В данный момент лучше отойти от новостного шума и воздержаться от панических покупок или продаж.

После роста всегда есть коррекция, следовательно лучшее время для покупок в том числе иностранной валюты ещё будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже.

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