Москва, , 15:03 — REGNUM Против России развернулась настоящая кибервойна. Об этом 3 марта заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ничего нового для себя я в данном случае не открыл. Просто идет кибервойна», — сказал эксперт.

Однако бояться простым российским пользователям не стоит — на страже цифрового пространства России находятся очень сильные программисты.

«Насколько сильна наша киберармия? Я точно не могу сказать. Но у нас в России очень хорошие ребята есть. Я думаю, в России у нас есть кибервойска, но они пока не показывают себя наружу, не показывают, на что они способны», — отметил Вакулин.

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