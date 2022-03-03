Стокгольм, 3 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Шведский мебельный концерн IKEA на время останавливает деятельность в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 3 марта.

Calvin Teo Магазин IKEA

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Отмечается, что компания и её фонд направят более 400 млн шведских крон (свыше $41 млн) на помощь беженцам с Украины. Ситуация вокруг Украины повлияла на цепочку поставок и операции в регионе, пояснили в компании.

«Это означает, что концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает всё производство, которое IKEA Industry ведет в РФ», — говорится в заявлении.

Приостановлены поставки российских субподрядчиков на объекты IKEA Industry. Голландская компания Ingka Group закроет российские магазины IKEA, однако продолжат работать торговые центры MEGA. Сотрудники IKEA в ближайшем будущем — до 31 мая — сохранят доход и занятость, заверили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в стране будут решены все проблемы с экономикой, которые сейчас создаёт Запад.

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