Москва, , 14:57 — REGNUM В Госдуме обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, как бы напутствуя переговорщиков, которые должны приехать в Белоруссию, говорил не о прекращении огня, а о репарациях и контрибуции с России.

Вячеслав Никонов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Надо сказать, что с украинского народа свою контрибуцию Зеленский уже поимел. Как известно, его состояние перевалило за миллиард долларов», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов в соцсетях.

Теперь Зеленский надеется взять какие-то деньги с Российской Федерации, но получит максимум 30 сребренников за предательство подлинных интересов украинского народа, уверен парламентарий.

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