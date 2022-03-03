Кишинёв, , 14:57 — REGNUM Совет телевидения и радио (СТР) Молдавии оштрафовал три русскоязычных телеканала за то, как они подают новости о событиях на Украине. Об этом сообщила журналистам член СТР Виктория Чекан.

Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Все каналы отклонились от норм закона», — сказала она.

По решению СТР, телеканал RTR Moldova решили оштрафовать на $270 за то, что там «не транслировали противоположные точки зрения». NTV Moldova назначили штраф в размере $545 за использование «односторонней и неподтверждённой фактами информации».

Канал Primul in Moldova обвинили в несоблюдении «баланса мнений», также его обвинили в «манипуляции общественным мнением», «дезинформации общества» и оштрафовали на $1090.

Стоит отметить, в Молдавии с лета 2021 года, когда к власти пришло прозападное правительство, власти стали усиливать контроль над СМИ. В парламенте республики рассматривают законопроект о запрете рекламы на российских телеканалах, которые транслируются в республике.