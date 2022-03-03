Тольятти, Самарская область, , 15:00 — REGNUM Свалку напротив АвтоВАЗа намерены рекультивировать за два года в Тольятти. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Свалка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Сообщается, что в Тольятти определят предприятие, которое будет рекультивировать свалку инертных отходов напротив 1−3 вставок АвтоВАЗа. Соответствующий аукцион был объявлен 24 февраля. Подрядчик должен определиться 22 марта. Начать работы планируется с 1 апреля. Их планируется выполнять в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Отмечается, что земельный участок рядом с заводом площадью порядка 25 га не менее десяти лет использовался для размещения отходов. В 2021 году он был включен в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это позволило привлечь средства на рекультивацию свалки. Согласно аукционным документам, на эти цели предусмотрено 440,9 млн рублей. Работы будут проходить в два этапа. С 2022 по 2023 год планируется выполнить технический этап рекультивации, в рамках которого будет выравнена поверхность участка, осуществлены работы по его трамбовке, снятию и сохранению плодородного слоя почвы. Рабочие вывезут излишки свалочного грунта и обустроят слои рекультивации.

В 2024 году планируется провести биологический этап рекультивации, в рамках которого будет подготовлена почва, внесены удобрения, посеяны многолетние травы.