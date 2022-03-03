Москва, 3 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Рубикон пройден 22.02.2022 и по-старому работать уже нельзя, считает экономист Петр Заборцев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 3 марта, комментируя причины, по которым ЦБ РФ поднял до 20% ключевую ставку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Нельзя опираться на либеральные рыночные модели. Никто не поведется на эту ставку и не придет в экономику, которая подверглась западному остракизму. Поднимайте ставку хоть до 100% это ничего не поменяет», — отметил эксперт.

По его словам, пора начать жить самостоятельной жизнью, понимать, что рубль — это наш национальный платежный инструмент, который ни от кого не зависит: «Мы должны умело использовать его во всех аспектах для развития внутреннего денежного обращения и внутренней экономики, для торговли, производства, инвестиций. Российский рубль должен стать настоящей, а не вторичной валютой, чтобы там не думали деятели ЦБ».

»Я полагаю, что нам нужно ждать сложного и тяжелого периода. Периода, в течении которого ЦБ будет пытаться угнаться за вчерашним днем, а рубль будет продолжать падать, а экономика останавливаться. В первую очередь подорожает весь импорт: бытовая техника, электроника, одежда, обувь. Зарубежные автомобили станут куда менее доступны. Причем не только по цене, но и физически. А в результате такого резкого повышения ставки, сначала сразу станут недоступными кредиты, от потребительских до ипотеки. А затем начнут сыпаться предприятия, на многих могут начаться проблемы с финансированием заработных плат. Основной удар придется на наименее обеспеченных и средний класс, не зависящий от государственного финансирования. Однако, в свете таких решений, я не удивлюсь, если будет проведен секвестр бюджета. И закончится это только тогда, когда нашим экономическим властям придет понимание. Как раньше больше жить нельзя», — пояснил экономист.

Он добавил: «Нужно собрать волю в кулак и начать развивать собственную экономику без оглядки на Запад, с опорой на собственные силы. Люди ждут от вас этих усилий. Люди ждут развития созидания, ждут национальных перспектив. Перестаньте играть в эти западные экономические игры. И начните уже заниматься Россией».