Париж, 3 марта 2022, 14:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания совета обороны по коронавирусу решил отменить вакцинный пропуск с 14 марта 2022 года, сообщает Le Figaro.
Президент поручил премьер-министру страны Жану Кастексу сделать соответствующее заявление 3 марта в 13:00.
По данным французских властей, все показатели, связанные с эпидемией коронавируса, в последнее время показывают очень четкое снижение.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за последние 24 часа выявили 57 697 носителей коронавируса.
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