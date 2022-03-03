Париж, 3 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания совета обороны по коронавирусу решил отменить вакцинный пропуск с 14 марта 2022 года, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Президент поручил премьер-министру страны Жану Кастексу сделать соответствующее заявление 3 марта в 13:00.

По данным французских властей, все показатели, связанные с эпидемией коронавируса, в последнее время показывают очень четкое снижение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за последние 24 часа выявили 57 697 носителей коронавируса.