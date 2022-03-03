Нью-Йорк, США, , 14:54 — REGNUM Дебора Лайонс, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану, на заседании Совета Безопасности, посвящённом этой стране, призвала международное сообщество принять меры для предотвращения необратимого экономического спада. Об этом сообщает газета «8 Собх»

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

Дебора Лайонс, которая также возглавляет миссию ООН по содействию Афганистану, на заседании 2 марта заявила: «Поддержка экономика Афганистана сейчас очень важна. Предоставление краткосрочной помощи или обещаний не создадут прочный фундамент для самодостаточности Афганистана».

Лайонс выразила обеспокоенность экономическим коллапсом Афганистана, добавив, что ситуация приближается к необратимой черте.

Спецпредставитель генерального секретаря призвала международное сообщество взаимодействовать с нынешними правителями Афганистана. Она сказала, что заинтересованные страны теперь должны «углубить» своё участие, потому что трудно помочь народу Афганистана, не взаимодействуя с нынешней властью.

Лайонс также сделала доклад об усилиях по обеспечению прав человека и прав женщин.

Нынешнее временное правительство, сформированное после свержения бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, ещё не получило международного признания. Но некоторые страны заявили, что будут работать с нынешними правителями Афганистана, чтобы помочь народу. Некоторыми странами были объявлены предварительные условия для признания новой власти, которые включают соблюдение прав человека, прав женщин и формирование инклюзивного правительства.