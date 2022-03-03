Пермь, , 14:54 — REGNUM В Перми по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируют отремонтировать более 20 объектов площадью более 318 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт дороги Pixabay.com

Так, в Мотовилихинском районе Перми в 2022 году по нацпроекту отремонтируют две улицы. обновят участки улиц Металлистов и Технической. Площадь ремонта составит 12 тысяч квадратных метров. На всех объектах отремонтируют проезжую часть, уделят внимание тротуарам, благоустроят газоны. Приступить к работам подрядчик планирует, как только позволят погодные условия. По контракту срок гарантийных обязательств подрядчика составляет четыре года.

Добавим, в 2022 году в городе вновь будет обновлен около 1 млн квадратных метров дорожного покрытия. К 2024 году планируется увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, до 85%