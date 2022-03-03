Рабат, 3 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Представители вооружённых сил непризнанной Сахарской арабской демократической республики (САДР) сообщили о новом нападении на позиции армии Марокко. Об этом 3 марта сообщает агентство Sahrawi со ссылкой на заявление военных.

Saharauiak Войска САДР на праздновании 32-й годовщины создания ПОЛИСАРИО

По их данным, под удар попали позиции армии Марокко в секторах Махбас и Атвизки в Западной Сахаре.

Согласно заявлению, под удар попали скопления солдат армии Марокко в районах Амхейбес, Окд-Аркан и Ларан в секторе Махбас. Отмечается, что в результате обстрелов армия Марокко понесла тяжёлые потери в личном составе и военной технике.