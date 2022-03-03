Иркутск, , 14:53 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в instagram развеял беспокойство граждан по поводу дефицита лекарств в аптеках и медучреждениях области.

Лекарства Xconomy.com

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«Хочу успокоить всех и призвать не поддаваться панике. Минздрав держит ситуацию на контроле. Поставки лекарств в наши медицинские учреждения идут планово. Дефицита нет», — отметил он 3 марта.

Что касается обеспечения препаратами амбулаторных пациентов с COVID-19, то по поручению главы Приангарья на это направление из областного бюджета выделены дополнительные средства в размере 10,7 миллионов рублей.

«В аптеках полностью обеспечено наличие жизненно важных препаратов. Стоимость таких лекарств ниже предельно-допустимой надбавки. Эту обстановку мониторит Росздравнадзор. Если говорить о других препаратах: аптеки ими обеспечены. Фармацевты отмечают, что где-то может не быть отдельных позиций. Но все такие вопросы решаются точечно, в индивидуальном порядке», — успокоил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что несмотря на экономический кризис и санкции лечебные учреждения и аптеки Иркутской области обеспечены лекарственными средствами, известила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

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