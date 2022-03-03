Москва, 3 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российские пользователи цифровых сервисов могут столкнуться с трудностями из-за кибератак. Об этом 3 марта заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Wallspaper.ru Хакеры

По словам эксперта, число кибератак на российские ресурсы в последнее время увеличилось. При этом не понятно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

«Сервисы продолжают работу, но сталкиваются с трудностями, и пользователи сталкиваются с трудностями. Пути решения проблемных ситуаций ищутся, чаще всего находятся, но на какой-то промежуток где-то что-то ломается, «глючит» и «лагает». Мы не знаем, что будет дальше», — сказал Мариничев.