Москва, , 14:50 — REGNUM Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, которым предлагалось поднять минимальный порог цены автомобиля для уплаты налога на роскошь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Очень хорошая инициатива. Жаль только, что наше предложение поднять с 3 до 4 миллионов минимальный порог цены авто, для которого применяется «роскошный» налог не нашло поддержки в правительстве и получило отрицательное заключение», — отметил Нилов.

Реализация мер, отмечают в правительстве, приведет к выпадению доходов регионов, так как транспортный налог идет в бюджеты субъектов РФ.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили применять отдельные коэффициенты для дифференциации уплаты транспортного налога.

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