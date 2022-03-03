Чхонджу, Южная Корея, , 14:49 — REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи, уклонявшийся от радаров, «сел на брюхо» после столкновения с птицей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС страны.

Согласно результатам расследования, в котором принимали участие южнокорейские и американские эксперты, 10-килограммовый орел попал в один из воздухозаборников самолета, пробил переборку отсека для вооружения и повредил гидравлический канал и электропроводку, что повлияло на его навигационную систему и работу шасси.

Напомним, что инцидент произошел 4 января, когда истребитель совершал полет на малой высоте, вылетев с авиабазы Чхонджу (140 км у югу от Сеула).

Между тем эксперты также назвали причину трагического инцидента, произошедшего 11 января и унесшего жизнь пилота.

Отмечается, что катастрофа произошла из-за двух небольших отверстий в топливопроводе.

«Предполагается, что отверстия образовались в результате коррозии», — заявил журналистам представитель ВВС на условиях анонимности.

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