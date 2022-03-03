* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 3 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. На шестой день обысков в Афганистане Исламский Эмират заявил, что это делается для обеспечения большей безопасности граждан в Кабуле и некоторых провинциях страны. По данным силовых структур, обыск проводится в присутствии адвоката, имама мечети и с участием женщин. Об этом сообщает TOLOnews.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«В ходе проверки были обнаружены оружие, униформа и автомобили, принадлежавшие бывшему правительству, а также выявлены места, где скрывались преступники», — сообщил комендант 10-го округа безопасности маулави Шакир.

В то же время, продолжающиеся проверки подверглись критике со стороны некоторых граждан и международных организаций. Amnesty International и Human Rights Watch призвали к немедленному прекращению процесса досмотра домов.

«Необходимо работать совместно для обеспечения безопасности», — заявил TOLOnews житель Кабула.

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Семья Мустафы Каземи, однако, утверждает, что силы безопасности грубо обращались с ними во время досмотра и забрали их личный автомобиль. Но полицейское управление Кабула называет эти обвинения беспочвенными.

«Мы не делаем ничего подобного. При досмотре присутствуют имам мечети, представитель квартала и адвокат. Если солдат переставляет что-либо на другое место —это нормально. Взлом дверей не был преднамеренным», — сказал Халид Адран, пресс-секретарь начальника службы безопасности Кабула.

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Помимо провинций Каписа и Парван, 2 марта начались поквартирные проверки в некоторых частях провинции Балх.

«Нами были предприняты усилия, чтобы найти похищенного ребёнка в подозрительных районах. В Балхе не было проведено никаких массовых обысков», — заявил Сайфулла, начальник службы безопасности Балха.