Москва, , 14:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 3 марта проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

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Он отметил, что совещание включено в график Путина. Предположительно, президент произнесёт вступительное слово, оно будет показано по телевизору.

Российский лидер, добавил Песков, в начале совещания может прокомментировать потери российских войск в ходе спецоперации на Украине. Днём ранее о потерях сообщило Министерство обороны.

Также до конца дня ожидается несколько международных телефонных разговоров. Путин работает в Ново-Огарёве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны, Россия потеряла убитыми 498 военнослужащих, ещё 1597 получили ранения.

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