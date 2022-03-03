Чебоксары, 3 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Чувашии федеральные дорожники готовятся к проведению противопаводковых мероприятий на трассах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Ведомство запустило мероприятия для бесперебойного и безопасного проезда по федеральным трассам на территории Чувашии, а также сохранности сооружений во время паводка. Подрядчики начали расчищать оголовки и русла водопропускных труб от снега.

С 22 марта начнётся осмотр участков дорог в низинах, рядом с водоёмами и также наиболее подверженных опасности подтопления. В управлении отмечают, что это позволит оценить состояние потенциально опасных участков и своевременно принять меры для предотвращения размыва дорог.

Для оперативного реагирования сформировано 14 бригад из 80 человек, подготовлено 39 единиц техники. Кроме того, заготовлено 920 тыс. кубометров инертных материалов, 3 кубометра пиломатериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на федеральных трассах в Чувашии планируется обновить свыше 20 км. В 2021 году данные работы были проведены на двух участках трассы М-7 «Волга» общей протяжённостью 12,5 км, а также на дороге Р-176 «Вятка» (обход города Чебоксары) протяжённостью свыше 15 км.

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