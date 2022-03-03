Улан-Батор, 3 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. На фоне событий вокруг Украины число транзитных полетов над Монголией уменьшилось на 50%. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации страны.

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По данным управления, ведомство ознакомило правительства с оценкой влияния событий на Украине на воздушный транспорт Монголии.

«После возобновления международных авиасообщений, за минувшую неделю над территорией Монголии выполнено около 200 транзитных полетов. Но за последние три дня этот показатель уменьшился на 50%. Это связано с ограничениями, введенными странами в их воздушном пространстве», — заявил начальник Главного управления гражданской авиации Монголии.

По его словам, существует риск снижения доходов от транзитных полетов на 78%. Между тем Главное управление гражданской авиации Монголии ранее обещало перечислить в 2022 году 150 млрд тугриков в госбюджет в виде доходов от навигационных услуг.

7 и 8 марта в стране должен пройти «Экономический форум Монголии». Участники планируют обсудить влияние событий вокруг России и Украины на мировую экономику и возможности снизить ущерб от возможных последствий для экономики страны.