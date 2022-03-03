Москва, 3 марта 2022, 14:44 — REGNUM Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию провел экстренное заседание под руководством начальника национального центра управления обороны РФ генерал-полковника Евгения Мизинцева.
Также он отметил вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, которые насильственно удерживают в Харькове 3 189 граждан Индии, до 2 700 — Вьетнама, 202 — гражданина Китая. В Сумах удерживаются 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 — Китая. В Чернигове удерживаются девять граждан Индонезии.
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Накануне, 2 марта, в Харькове нацистами была обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения.
Он добавил, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места.
Учитывая изложенное, Мизинцев попросил Министерство иностранных дел РФ экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим, а также на администрации перечисленных населенных пунктов в том числе и крупных городов по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств. Обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всем гражданам, которые изъявили на это желание.