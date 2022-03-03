Белгород, 3 марта 2022, 14:54 — REGNUM На пунктах пропуска государственной границы между Россией и Украиной в Белгородской области подготовили 130 автобусов для безопасной эвакуации иностранцев с Украины.
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Об этом 3 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, утром 3 марта жители Белгорода столкнулись с нехваткой автобусов повышенной вместимости на городских маршрутах. Официального комментария от правительства области ещё не поступало.