Белгород, , 14:54 — REGNUM На пунктах пропуска государственной границы между Россией и Украиной в Белгородской области подготовили 130 автобусов для безопасной эвакуации иностранцев с Украины.

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Об этом 3 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«На пунктах пропуска в Белгородской области стоят 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум», — цитирует представителя минобороны ТАСС.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, утром 3 марта жители Белгорода столкнулись с нехваткой автобусов повышенной вместимости на городских маршрутах. Официального комментария от правительства области ещё не поступало.