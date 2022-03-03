Иркутск, , 14:40 — REGNUM Несмотря на экономический кризис и санкции лечебные учреждения и аптеки Иркутской области обеспечены лекарственными средствами. Как пояснила 3 марта осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова, поставки лекарств в медучреждения Приангарья осуществляются планово, сегодня дефицита нет.

Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Фармацевты отмечают что, в аптеках может не быть отдельных позиций, такие вопросы решают точечно. В основном все лекарства в доступе. Кроме того, по поручению главы региона Игоря Кобзева, из областного бюджета дополнительно выделено 10,7 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов с ковидом, которые лечатся амбулаторно», — отметила чиновница.

В Территориальном органе Росздравнадзора по Иркутской области подчеркнули, что в аптеках полностью обеспечен список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) и их стоимость ниже предельно-допустимой надбавки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг России заявил о том, что ограничения, введённые странами ЕС и США, не касаются фармацевтической отрасли и не влияют на поставки лекарств. Кроме того, большинство реализуемых в аптеках лекарств отечественного производства, а субстанции, из которых изготавливают препараты — индийского и китайского производства.

Накануне, 2 марта, об отсутствии проблем с лекарственным обеспечением заявили власти соседнего Забайкальского края.

Читайте также: Забайкалье в полной мере обеспечено лекарствами — власти