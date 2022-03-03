Берлин, 3 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Германии судят двух граждан Афганистана, обвиняемых в убийстве своей сестры за её образ жизни. Агентство Reuters со ссылкой на берлинскую прокуратуру заявило, что подозреваемые убили свою 34-летнюю сестру в Берлине в июле 2021 года.

publicdomainpictures.net Убийство

По словам прокурора, они обманом заставили сестру встретиться с ними, задушили её, а затем перерезали ей горло.

Однако прокуратура не раскрыла личность братьев. Известно, что оба брата и сестра были гражданами Афганистана, которые несколько лет назад переехали на жительство в Германию.

По словам прокурора, братья (23 и 27 лет) были недовольны тем, что их сестра развелась с мужем, за которого насильно была выдана замуж в 16-летнем возрасте.

Прокурор подчеркнул, что, братья положили тело своей сестры, матери двоих детей, в чемодан, перевезли его поездом в Баварию и похоронили недалеко от дома одного из братьев.

Братья находятся под стражей с августа прошлого года и могут быть приговорены к пожизненному заключению, если их признают виновными.

Организация по защите прав женщин Германии заявила, что это не единичный случай, и призвала службы поддержки женщин-беженцев к устранению культурных пробелов в политике интеграции беженцев в Германии. Расследование агентства показывает, что за последние два года около 25 человек в Германии стали жертвами покушений или убийств «в защиту чести».